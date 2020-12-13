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الكويت تسجل 174 إصابة بكورونا ولا وَفَيَات

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الأحد 13 ديسمبر 2020

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 174 إصابة جديدة بفيروس ، في الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 146218 حالة دون تسجيل أي وفاة.

 

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند: إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 62 حالة ليصبح المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19)، فيما مازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 3213 حالة.

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