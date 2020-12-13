الكويت تسجل 174 إصابة بكورونا ولا وَفَيَات

الأحد 13 ديسمبر 2020

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 146218 حالة دون تسجيل أي وفاة.



وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند: إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 62 حالة ليصبح المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19)، فيما مازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 3213 حالة.