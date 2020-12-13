منظمات دولية وإقليمية تدين تنفيذ النظام الإيراني حكم الإعدام في أحد معارضيه

الأحد 13 ديسمبر 2020

أدانت منظمات دولية وإقليمية، امس، تنفيذ النظام الإيراني حكم الإعدام في أحد معارضيه، واعتبرته عملا وحشيا.



وانتقد الاتحاد الأوروبي "بأشد العبارات" في بيان، نظام طهران، وأبدى استنكاره إعدام المعارض الإيراني روح لله زم، مؤكدا معارضته لعقوبة الإعدام "أيا كانت الظروف".

واعتبر بيان صادر عنه، أنه "من الضروري أن تحترم السلطات الإيرانية حقوق المتهمين وأن تتوقف عن استخدام الاعترافات التلفزيونية لإقرار وإثبات ذنبهم، وفق ما جاء في بيان متحدثة باسم وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل.

من جانبها، اعتبرت فرنسا، في بيان لوزارة الخارجية، إعدام المعارض الإيراني روح الله زم "عملا وحشيا".

من جهتها قالت ديانا الطحاوي نائبة مديرة منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية إنها "صدمت وشعرت بالذعر" جراء عملية الإعدام.

واعتبرت منظمة العفو الدولية، في تغريدة، أن تثبيت المحكمة العليا الإيرانية حكم الإعدام الصادر بحق زم الذي وصفته بأنه "صحفي ومعارض" يشكل "تصعيدا صادما في مجال استخدام إيران عقوبة الإعدام وسيلة للقمع".

ونفذت إيران حكم الإعدام السبت في المعارض روح الله زم، الذي عاش لفترة في المنفى في فرنسا، وذلك بعد تثبيت الحكم بحقه بسبب دوره في موجة احتجاجات ضد السلطات الإيرانية في شتاء 2017-2018.

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني إن زم "المعادي للثورة" أعدم شنقا صباح السبت، بعد أيام فقط على تثبيت المحكمة العليا الحكم عليه بسبب "خطورة الجرائم" التي ارتكبها ضد إيران.