ضربة نوعية.. القبض على إرهابيين اثنين في بغداد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية اليوم الأحد، القبض على إرهابيين اثنين في العاصمة بغداد، ينتميان إلى تنظيم داعش.

وقالت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية، في بيان، إن قواتها تمكنت من إلقاء القبض عليهما في منطقة حي الجهاد ببغداد، في عملية نوعية استهدفت عناصر داعش الإرهابي.

وأشار البيان إلى أن الموقوفين عملا ضمن ما يسمى "مفارز أبو ليث الأنصاري"، بأسماء: أبو حاتم، وأبو عناد، والتي نفذت عمليات الإعدام بحق مدنيين أبرياء داخل مستشفى الجمهورية في محافظة نينوى.

وأوضح أنهما اشتركا في عمليات إرهابية أخرى ضد قوات الأمن وتهجير العراقيين خلال سيطرة داعش على المحافظة.

ويعاني العراق من خلايا تنظيم داعش النائمة، في بعض المناطق رغم إعلان النصر عليه في 2017، باستعادة كامل أراضيه التي اجتاحها التنظيم صيف 2014.