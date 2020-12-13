محللون مغاربة لـ"الخليج 365": خريطة واشنطن للصحراء منعطف حاسم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نصر جديد تسجله الدبلوماسية المغربية مع خريطة أمريكية جديدة تترجم الاعتراف الأمريكي بسيادة المملكة على الصحراء.

والخميس، أعلن السفير الأمريكي لدى الرباط دايفيد فيشر أن بلاده اعتمدت خريطة للمغرب تضم الصحراء، معتبرا أنها تجسيد مادي لاعتراف الرئيس دونالد ترامب بسيادة المملكة على هذه المنطقة.

خطوة أمريكية يراها مُحللون مغاربة أنها تأكيد ملموس على جدية الولايات المتحدة في دعم مغربية الصحراء، وردا عمليا على كُل المُشككين في استمراريتها.

قطرة أولى

يقول حسن بلوان، الأكاديمي والخبير في العلاقات الدولية، إن خطوة اعتماد الخريطة الكاملة للمملكة هي أول التداعيات الميدانية للقرار الأمريكي الأخير بخصوص الصحراء.

وفي حديث لـ"الخليج 365"، أضاف "هذه الخطوة تقطع الطريق أمام المشككين في أهميتها وجديتها على أرض الواقع، والاعتراف الأمريكي هو نقطة مفصلية في تاريخ هذا النزاع المفتعل في المنطقة".

وزاد على ذلك بأن جدية القرار الأمريكي ظهرت من خلال السرعة الكبيرة في تنفيذه، خاصة أن سفير واشنطن أعلن عن هذه الخطوة بعد يومين فقط من توقيع الرئيس دونالد ترامب مرسومه الرئاسي.

قرار أمريكي اعتبره بلوان ما هو إلا خطوة أولى ستليها خُطوات كثيرة قادمة، مُستنداً في ذلك إلى حديث السفير الأمريكي لدى الرباط ديفيد فيشر عن كون الأسبوع الجاري سيشهد إعلان سلسلة من القرارات لتعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الولايات المتحدة والمغرب.

منعطف حاسم

من جهته، رأى الموساوي العجلاوي، الخبير في ملف الصحراء، أن الخطوة الأمريكية أدخلت الملف مُنعطفاً حاسما، واصفاً إياه بـ"الحدث التاريخي الذي لا مثيل له".

وقال في تصريح لـ"الخليج 365" إن "القرار الأمريكي يأتي في إطار عدة سياقات، أولها التأييد الدولي للتدخل المغربي في الكركرات من طرف أكثر من 80 دولة، مُقابل الانتكاسة الكبيرة التي تشهدها جبهة البوليساريو، خاصة خلال قمة الاتحاد الأفريقي الأخيرة، بما في ذلك موقف رئيس جنوب أفريقيا الذي لم يعلن عن أي إدانة للتدخل المغربي".

قوة هذا القرار، تتمثل -حسب العجلاوي- في كونه صادرا عن دولة هي عُضو دائم في مجلس الأمن الدولي، كما أنها المُكلفة بصياغة مسودة مشاريع قرارات المجلس بشأن تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء، والمعروفة اختصارا باسم "المينورسو".