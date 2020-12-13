هيئة الغذاء والدواء السعودية تؤكد سلامة وفعالية لقاح فايزر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت هيئة الغذاء والدواء السعودية، اليوم الأحد، أنها تتواصل مع الشركات المصنعة للقاح كورونا للتأكد من بياناتها.



ووفقا لـ "العربية"، أكدت هيئة الدواء السعودية أنه تم ترخيص لقاح فايزر بعد التأكد من أمانه وفعاليته، مشددة على أهمية الالتزام بالحصول على جرعتي اللقاح.

وأضافت الهيئة السعودية أنه تم إتاحة لقاح كورونا للجهات الحكومية كمرحلة أولى.

وأعربت هيئة الدواء، عن استعدادها الكامل لتخزين لقاح فايزر في ظروف تبريد عالية.

وقبل قليل، أعلنت الصحة السعودية أن كثير من البشائر في التقارير المتعلقة بلقاحات فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الخطوات التي اتخذتها المملكة في اعتماد اللقاح، هي الخطوات الرسمية التي تتبعها هيئة الغذاء والدواء السعودية في اعتماد اللقاح.

وأضافت الصحة السعودية أن الهيئة لديها إجراءات صارمة ودقيقة جدًا للتأكد من قوة الدراسات وجميع الجوانب المتعلقة بمأمونية وسلامة وفعالية هذه اللقاحات قبل السماح لها وأخذ اللقاحات يسهم في حفظ الحياة وحماية المجتمعات، والمحافظة على الصحة العامة.