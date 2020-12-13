المملكة السعودية تسجل تراجعاً جديداً في إصابات فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 ديسمبر 2020

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد تسجيل 12 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى 6048 حالة.



وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلى تسجيل 139 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 359 ألفا و888 حالة.

كما لفتت إلى تسجيل 202 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 350 ألفا و549