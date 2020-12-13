شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ألمانيا تقرر فرض إغلاق شامل ابتداء من 16 ديسمبر الجاري وحتى العاشر من شهر يناير المقبل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قررت الحكومة الألمانية فرض إغلاق شامل ابتداء من 16 ديسمبر الجاري وحتى العاشر من شهر يناير المقبل، باستثناء القطاعات الهامة للحياة اليومية.



يأتي هذا القرار بعد الارتفاع الملحوظ في عدد الإصابات بفيروس كورونا كورونا المستجد "كوفيد 19" في الآونة الأخيرة، إضافة إلى تسجيل أكثر من 600 حالة وفاة يومياً.

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