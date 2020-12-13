شكرا لقرائتكم خبر عن «بريكست» أمام يوم حاسم.... وبريطانيا تهدد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تواجه لندن وبروكسل قراراً حاسماً اليوم (الأحد) بشأن الاتفاق التجاري، بعد توتر ومأزق على مدى أسبوع، جعل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بلا اتفاق» في 31 ديسمبر يبدو أمراً أكثر ترجيحاً.

وأمام المفاوضين فرصة حتى المساء للخروج من المأزق بشأن الترتيبات، التي من شأنها أن تضمن دخول بريطانيا إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي دون تعريفة جمركية، على الرغم من أن المحادثات قد تستمر إذا لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق بحلول الموعد النهائي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيسة اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، أمس الأول، إن النتيجة الأكثر ترجيحاً هي «عدم التوصل إلى اتفاق».

والتقى المفاوضون في بروكسل أمس (السبت)، وقال مصدر بالحكومة البريطانية إنهم سيواصلون العمل طوال الليل، لكن المفاوضات كانت صعبة للغاية، وفي ظل الوضع الحالي يظل العرض المطروح على الطاولة من الاتحاد الأوروبي غير مقبول.

من جهتها، أوضحت وزارة الدفاع البريطانية، أنها ستضع 14 ألف عسكري إضافي على أهبة الاستعداد وسط تهديدات بمنع صيادي الاتحاد الأوروبي من دخول مياه الصيد البريطانية في حال عدم الاتفاق مع الاتحاد.

وبحسب موقع«express.co» الذي نقل عن وزارة الدفاع البريطانية قولها إنها مستعدة لنشر 14000 عسكري إضافي ليكونوا على أهبة الاستعداد في الأول من يناير، الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد «بريكسيت».

فيما ذكر مراسل القناة الرابعة البريطانية بول ماكنمارا، أن الجيش جاهز ليوم الأول من يناير القادم وأخبرتني وزارة الدفاع أن 14000 عسكري إضافي في وضع الاستعداد، و4 سفن حربية بحرية تقوم بدوريات في مياه المملكة المتحدة.

من جانبها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن محاولة التوصل إلى اتفاقات بشأن النقاط الشائكة الرئيسية، مثل ما يسمى بمجال تكافؤ الفرص وحقوق الصيد، ستكون «صعبة».