شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية تضرب الشيشان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو -وام ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 5.6 درجة على مقياس ريختر الأحد، الشيشان. وأفادت بيانات فرع أوسيتيا الشمالية للخدمة الجيوفيزيائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية في بيان، بأنه تم تحديد مركز الزلزال في منطقة أوروس مارتان وعلى عمق 25 كيلومتراً دون وقوع إصابات أو أضرار، وشعر بالهزة السكان في جمهوريات الشيشان وداغستان وإنغوشيا الروسية.

كانت هذه تفاصيل خبر هزة أرضية تضرب الشيشان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.