شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل العشرات من «طالبان» بمعارك في جنوب أفغانستان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قندهار-أ.ف.ب

قُتل عشرات المقاتلين من حركة «طالبان» أثناء معارك عنيفة اندلعت ليل الأحد بين القوات الأفغانية والمتمردين الذين هاجموا نقاط تفتيش في ولاية قندهار (جنوب) معقل الحركة، على ما أفاد مسؤولون، الأحد.

وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان، أن «قوات الأمن صدّت الهجوم وقتلت 51 إرهابياً وجرحت تسعة آخرين».

ونفّذ مقاتلو«طالبان» اعتداءات شبه متزامنة ليل الأحد على نقاط تفتيش في خمس مناطق حول مدينة قندهار، عاصمة الولاية التي تحمل الاسم نفسه، فردّت القوات الأفغانية جوّا وبرّا، وفق الوزارة.

وقال مسؤول محلي رفض الكشف عن اسمه، إن سبعة أفراد من عائلة واحدة قُتلوا أيضاً في ضربة جوية للقوات الأفغانية في منطقة أرغنداب. وأضاف أن «سلاح الجوّ الأفغاني كان يريد استهداف سيارة مفخخة... لكن عندما ضرب السيارة وانفجرت تسبب ذلك بمقتل مدنيين»، مشيراً إلى أن السيارة المستهدفة كانت متوقفة قرب منزل.

وقالت وزارة الدفاع إنها فتحت تحقيقاً في الأمر.

وتُعتبر ولاية قندهار معقل حركة «طالبان» وكانت مدينة قندهار عاصمة نظامها في تسعينات القرن الماضي. وإذ تخضع المدينة اليوم لسيطرة الحكومة، فإن الكثير من المناطق المحيطة بها تقع تحت سيطرة المتمردين أو يتنازعون عليها.

ومنذ بضع أسابيع، أطلقت حركة «طالبان» هجوماً واسع النطاق في مناطق مجاورة لمدينة قندهار على غرار زيراي وداند وبانجواي وحتى أرغنداب.

وفي تشرين الأول/أكتوبر، أطلقت الحركة هجوماً مماثلاً في ولاية هلمند المجاورة، ما دفع بعشرات آلاف السكان إلى الفرار من منازلهم. ودفع هذا الهجوم الذي استهدف خصوصاً لشكرغاه، عاصمة ولاية هلمند، بالولايات المتحدة إلى شنّ ضربات جوية للدفاع عن القوات الأفغانية.