شكرا لقرائتكم خبر عن أذربيجان تعلن مقتل أربعة من جنودها في كاراباخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باكو: «رويترز»

قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية، الأحد، إن أربعة جنود أذربيجانيين قُتلوا عندما تعرضت وحداتهم لهجوم في مناطق متاخمة لإقليم ناجورني كاراباخ. وقالت السلطات في أرمينيا، إن ستة جنود أرمينيين أصيبوا في هجوم عسكري أذربيجاني على حد وصفها.

وجاء إعلان باكو ويريفان عن مقتل وإصابة جنود، بينما تبادل الطرفان الاتهامات بانتهاك اتفاق لوقف إطلاق النار تم بوساطة روسية.

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