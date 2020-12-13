شكرا لقرائتكم خبر عن بلحيف النعيمي يناقش تحديات قطاع الإنتاج المحلي للدواجن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



ناقش الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة، التحديات التي تواجه قطاع إنتاج الدواجن المحلي وآليات تذليلها وزيادة الإنتاج بما يواكب توجهات تحقيق الدولة أمن واستدامة الغذاء ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي، وذلك خلال زيارته الميدانية لشركة رأس الخيمة للدواجن.

واستعرض مع الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس مجلس إدارة الشركة توجهات الوزارة المستقبلية لتعزيز تنافسية المنتج المحلي ورفع كفاءته لزيادة حصته من حجم الاستهلاك في السوق المحلي في المقام الأول، وتعزيز قدراته للمنافسة على المستويين الإقليمي والعالمي.

وقال بلحيف النعيمي: «إن تعزيز كفاءة وتنافسية المنتج الغذائي المحلي تمثل أحد المحاور الرئيسة لتحقيق أمن واستدامة الغذاء الذي يمثل إحدى الأولويات الاستراتيجية لدولة الإمارات حالياً، لذا تعمل الوزارة على تقييم قدرات مؤسسات وجهات الإنتاج المحلي وتعزيزها عبر التنسيق والتعاون مع كافة الجهات الحكومية المحلية المعنية بالقطاع وإطلاق مبادرات وبرامج من دورها معالجة كافة التحديات التي تواجهها لضمان مساهمتها بالشكل الفعال في تحقيق مستهدفات الدولة».

وتناولت نقاشات الوزير مع مسؤولي الشركة أهم التحديات التي تواجه القطاع حالياً ومنها تكلفة الأعلاف، ومستويات الدعم المطبقة عليها، وأهمية العملية الرقابية على المنتج المستورد لضمان تعزيز قدرة المنتج المحلي على المنافسة، وآليات تنظيم عمل المزارع الأهلية.

وتمتد شركة رأس الخيمة للدواجن «رابكو» والمزارع التابعة لها على مساحة 8 ملايين متر مربع ويصل حجم إنتاجها إلى 5 ملايين طن تقريباً من الدواجن، و18 مليون بيضة مائدة سنوياً.

إلى ذلك، ووفقاً لإحصاءات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، بلغ حجم الإنتاج اللاحم لمزارع الدواجن على مستوى الدولة 47 ألفاً و271 طناً، فيما بلغ إنتاج بيض المائدة ما يقارب مليار بيضة، و49.5 مليون بيضة تفقيس، خلال العام 2018.

وشملت الجولة الميدانية للدكتور بلحيف النعيمي ووفد الوزارة، زيارة مصنع رأس الخيمة لتجفيف الأسماك في منطقة الحليلة بإمارة رأس الخيمة، والتقى الدكتور سيف محمد الغيص مدير عام هيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة.

واطلع بلحيف النعيمي خلال زيارته لمصنع رأس الخيمة لتجفيف الأسماك على احدث التقنيات المستخدمة في عملية تجفيف الأسماك في بيئة صحية آمنة ما يساهم في رفع جودة المنتجات السمكية والبحرية.

ويصل إنتاج المصنع إلى 6 آلاف طن من العديد من أنواع الأسماك والمأكولات البحرية المجففة، وتخصص جميعها للسوق المحلي.