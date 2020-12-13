"التعليم" تعلن موعد إرسال البيانات الخاصة بالامتحانات التدريبية لطلاب أولى ثانوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إرسال "كلمة المرور" و"اسم المستخدم" لطلاب الصف الأول الثانوي على الإيميل المدرسي الخاص بـ "office 365"؛ استعداداً للامتحانات التدريبية للصف الأول الثانوي يوم الثلاثاء المقبل.

وطالبت الوزارة -عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اليوم الأحد، من لم تصله كلمة المرور، الاستعلام من خلال الموقع الإلكتروني: اضغط هنا.

وجددت الوزارة، تأكيدها أن الامتحان التدريبي يهدف إلى اختبار الشبكات وأجهزة التابلت ومنصة الامتحان، كما يساعد الطالب للتعرف على طريقة الأسئلة لنظام التقييم الجديد.