في أول ظهور بعد الانتخابات.. أحمد طنطاوي: "لدينا نتائج موثقة" - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

تحدث الصحفي أحمد طنطاوي، مرشح انتخابات مجلس النواب 2020 بدائرة كفر الشيخ وقلين، عن العديد من الأحداث التي شهدتها انتخابات مجلس النواب 2020 في الجولة الأولى والإعادة بدائرة كفر الشيخ وقلين.

قال أحمد طنطاوي، خلال مقطع الفيديو، نشره على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لا توجد خصومة مع المنافسين خلال المرحلة الانتخابية إلا مع قاهر إرادة الناخبين أو شراء ذممهم"، متابعًا: "كان فيه ناس محتاجة فلوس وبترفض تاخدها رغبة منهم في عدم بيع ضمائرهم وإرادتهم، وسوف نقدم النتائج حول الأمر موثقة لإثبات ما نقول".

وأضاف أحمد طنطاوي أن "هناك العديد من الشائعات طالته خلال الآونة الأخيرة، عقب انتهاء جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب 2020 بالدائرة الأولى كفر الشيخ وقلين، ما بين تعرضه لوعكه صحية، وتنظيم مسيرة بسبب إخفاقه في جولة الإعادة".

وأضاف: "إذا كان الشكر للجميع من الناس اللي أعطتني محبتها فنختص أهالي كفر الشيخ وقلين في الشكر وذلك لـ3 أسباب في مقدمتهم الفكرة التي عبرنا عنها خلال حملتنا الانتخابية ما يعد انتصار للغد، وما يمثله من أفكار، وأحلام، وأمنيات".

وأوضح التماسه العذر للعديد من أبناء الدائرة حول عدم منحه أصواتهم ليحسم مقعد عضوية البرلمان من الجولة الأولى نظرًا لما وصفه بالأجواء الهيسترية التي شهدتها انتخابات دائرة كفر الشيخ وقلين، منذ انتخابات الجولة الأولى، وواجهها أهالي الدائرة ببطولة فائقة وقدرة على تحقيق الأمل وذلك ما وضح في الجولتين.

ووجه الدعوة للهيئة الوطنية للانتخابات، قبل إعلانها النتيجة الرسمية أن "تراجع ما أرسل إليها من اللجنة العامة لانتخابات مجلس النواب بدائرة كفر الشيخ وقلين، وأن تحاسب، وتعاقب المخطئ".

وقال طنطاوي: "نحن نعرف على وجه اليقين أن هناك خطأ ما ننتظر تصحيحه، وحساب المخطئ حتى لا يجري تكرار مثل تلك الأفعال لأن فيها عبث بإرادة الناس، وفيها تهديد لمستقبل نتطلع إليه أن يأتي وفق أسس دستورية تتمثل في الاحتكام لإرادة الناس من خلال صناديق الاقتراع، والآلية الانتخابية".

وتابع: "لما تظلمت على نتائج الجولة الأولى والبعض سألنا ليه.. وقالوا لنا: انتوا واخدين أول الناخبين فقلنا بنتظلم من الغلط حتى لو ما كنا نتضرر منه فنرفض أي خطا مننا أو من غيرنا".

وأضاف: "نقدر حزن الناس من انتخبني أو لم ينتخبني للمبدأ، فظهر العديد من الناس منهم اللي قابلوني وقالولي فعلا احنا لم ننتخبك ولكن زعلانين عشانك".

وكان الصحفي أحمد طنطاوي، حصد في الجولة الأولى، وفق الحصر العددي في انتخابات مجلس النواب، بالدائرة الأولى كفر الشيخ وقلين، 44 ألفًا و402 صوتًا، ويليه حصد مرشح حزب الوفد باسم عبدالمحسن حامد حجازي، 34 ألفًا و47 صوتًا، والمرشح سيد شمس الدين، 30 ألفًا و877 صوتًا، أي بفارق أكثر من 10 آلاف صوتًا عن الثاني، وعن الثالث بأكثر من 14 ألف صوت.

وفي جولة الإعادة ووفق الحصر العددي تراجع طنطاوي في المنافسة وحصد 53 ألفًا و529 صوتًا، بينما حصد منافسوه السيد أبو اليزيد سيد أحمد شمس الدين، 73 ألفا و795 صوتًا، أي بفارق حوالي 20 ألف صوت عن طنطاوي، وباسم عبدالمحسن حامد حجازي، 63 ألفًا و103 أصوات، بفارق حوالي 10 آلاف صوت، وياسر منير عبدالجواد، 62 ألفًا و855 صوتًا، بفارق أكثر من 5 آلاف عن طنطاوي.كفر الشيخ - إسلام عمار:

تحدث الصحفي أحمد طنطاوي، مرشح انتخابات مجلس النواب 2020 بدائرة كفر الشيخ وقلين، عن العديد من الأحداث التي شهدتها انتخابات مجلس النواب 2020 في الجولة الأولى والإعادة بدائرة كفر الشيخ وقلين.

قال احمد طنطاوي، خلال مقطع الفيديو، نشره على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه "لا توجد خصومة مع المنافسين خلال المرحلة الانتخابية إلا مع قاهر إرادة الناخبين أو شراء ذممهم"، متابعًا: "كان فيه ناس محتاجة فلوس وبترفض تاخدها رغبة منهم في عدم بيع ضمائرهم وإرادتهم، وسوف نقدم النتائج حول الأمر موثقة لإثبات ما نقول".

وأضاف أحمد طنطاوي أن "هناك العديد من الشائعات طالته خلال الآونة الأخيرة، عقب انتهاء جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب 2020 بالدائرة الأولى كفر الشيخ وقلين، ما بين تعرضه لوعكه صحية، وتنظيم مسيرة بسبب إخفاقه في جولة الإعادة".

وأضاف: "إذا كان الشكر للجميع من الناس اللي أعطتني محبتها فنختص أهالي كفر الشيخ وقلين في الشكر وذلك لـ3 أسباب في مقدمتهم الفكرة التي عبرنا عنها خلال حملتنا الانتخابية ما يعد انتصار للغد، وما يمثله من أفكار، وأحلام، وأمنيات".

وأوضح التماسه العذر للعديد من أبناء الدائرة حول عدم منحه أصواتهم ليحسم مقعد عضوية البرلمان من الجولة الأولى نظرًا لما وصفه بالأجواء الهيسترية التي شهدتها انتخابات دائرة كفر الشيخ وقلين، منذ انتخابات الجولة الأولى، وواجهها أهالي الدائرة ببطولة فائقة وقدرة على تحقيق الأمل وذلك ما وضح في الجولتين.

ووجه الدعوة للهيئة الوطنية للانتخابات، قبل إعلانها النتيجة الرسمية أن "تراجع ما أرسل إليها من اللجنة العامة لانتخابات مجلس النواب بدائرة كفر الشيخ وقلين، وأن تحاسب، وتعاقب المخطئ".

وقال طنطاوي: "نحن نعرف على وجه اليقين أن هناك خطأ ما ننتظر تصحيحه، وحساب المخطئ حتى لا يجري تكرار مثل تلك الأفعال لأن فيها عبث بإرادة الناس، وفيها تهديد لمستقبل نتطلع إليه أن يأتي وفق أسس دستورية تتمثل في الاحتكام لإرادة الناس من خلال صناديق الاقتراع، والآلية الانتخابية".

وتابع: "لما تظلمت على نتائج الجولة الأولى والبعض سألنا ليه.. وقالوا لنا: انتوا واخدين أول الناخبين فقلنا بنتظلم من الغلط حتى لو ما كنا نتضرر منه فنرفض أي خطا مننا أو من غيرنا".

وأضاف: "نقدر حزن الناس من انتخبني أو لم ينتخبني للمبدأ، فظهر العديد من الناس منهم اللي قابلوني وقالولي فعلا احنا لم ننتخبك ولكن زعلانين عشانك".

وكان الصحفي أحمد طنطاوي، حصد في الجولة الأولى، وفق الحصر العددي في انتخابات مجلس النواب، بالدائرة الأولى كفر الشيخ وقلين، 44 ألفًا و402 صوتًا، ويليه حصد مرشح حزب الوفد باسم عبدالمحسن حامد حجازي، 34 ألفًا و47 صوتًا، والمرشح سيد شمس الدين، 30 ألفًا و877 صوتًا، أي بفارق أكثر من 10 آلاف صوتًا عن الثاني، وعن الثالث بأكثر من 14 ألف صوت.

وفي جولة الإعادة ووفق الحصر العددي تراجع طنطاوي في المنافسة وحصد 53 ألفًا و529 صوتًا، بينما حصد منافسوه السيد أبو اليزيد سيد أحمد شمس الدين، 73 ألفا و795 صوتًا، أي بفارق حوالي 20 ألف صوت عن طنطاوي، وباسم عبدالمحسن حامد حجازي، 63 ألفًا و103 أصوات، بفارق حوالي 10 آلاف صوت، وياسر منير عبدالجواد، 62 ألفًا و855 صوتًا، بفارق أكثر من 5 آلاف عن طنطاوي.