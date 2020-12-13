المتحدث الرسمي للنواب يحضر طعن مرتضي منصور على إيقاف مجلس الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود الشوربجي:

حضر الدكتور صلاح حسب الله النائب البرلماني والمتحدث الرسمي لمجلس النواب، مع المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لحضور جلسة طعن رئيس نادي الزمالك السابق، وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي، على القرار الصادر بايقاف مجلس إدارة نادي الزمالك وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادي.

وقررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل دعوى بطلان قرار إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك الصادر من وزير الشباب والرياضة وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي، لجلسة 3 يناير؛ للحكم.

ومنعت المحكمة دخول الصحفيين والمصورين، واقتصرت الجلسة على حضور مقيمي الطعن فقط، ووضعت الحواجز الحديدية أمام باب القاعة بجانب قوات الأمن التي وقفت حول الحواجز.

وذكرت إحدى الدعاوى والتي حملت رقم 13034 لسنة 75 قضائية، أن قرار وزير الشباب والرياضة صدر بالمخالفة للدستور القانون، لصدوره خاليًا من الأسباب التي تبرره، بالإضافة إلى صدوره بصورة متعسفة دون استهداف المحافظة على الأمن والنظام العام.