السنغال تُسجل 78 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السنغالية تسجيل 78 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع الإجمالي إلى 17 ألفًا و139 حالة.
أفادت الوزارة - في بيان بثته الإذاعة السنغالية اليوم الأحد - بأنه وبعد إجراء 1227 فحصًا تم تسجيل الحالات المؤكدة، مشيرة إلى شفاء 35 مصابًا ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 16 ألفًا و94 حالة.
أعلنت وزارة الصحة السنغالية، الجمعة، تسجيل 127 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 16 ألفًا و893 حالة.
إصابة مؤكدة.. مضيفة أن إجمالي المتعافين بلغ 16015 شخصًا.
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته الإذاعة السنغالية - أنه تم إجراء 1397 فحصًا، حيث تم تسجيل 127
وأشارت إلى أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 345 شخصًا.. موضحة أن هناك 532 مصابًا يتلقون العلاج في المستشفيات.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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