إصابة 25 شخصًا جراء انفجار في باكستان

أُصيب 25 شخصا في باكستان، اليوم الأحد، جراء انفجار بمدينة "راولبندي" الكائنة بإقليم "البنجاب".



وذكرت قناة "سما تي في" الباكستانية، أن الانفجار وقع على بعد 50 قدما من قسم الشرطة، موضحة أن الشرطة ترجح أن الانفجار تم باستخدام قنبلة يدوية.



وتابعت القناة، أن قوات الشرطة أمنت موقع الانفجار، وأغلقت الطرق المؤدية إليه، كما فتحت تحقيقا في الحادث، مضيفة أن ثلاثة من المصابين يرقدون في حالة

حرجة.

وفي وقت سابق قُتل سبعة طلاب على الأقلّ وأصيب عشرات آخرون بجروح الثلاثاء في انفجار قنبلة في مدرسة قرآنية في بيشاور، كبرى مدن شمال غرب باكستان.

وأفاد المسؤول في الشرطة وقّار عظيم وكالة فرانس برس أنّ أكثر من 60 شخصا كانوا يتلقون درسا عندما دمّر الانفجار المدرسة في بيشاور، على بعد حوالى

170 كلم غرب العاصمة إسلام أباد.

وتابع "وقع الانفجار خلال تدريس القرآن. جلب أحدهم حقيبة (مفخّخة) إلى داخل الحصّة التدريسية".

وأضاف أن الشخص الذي جلب القنبلة غادر المكان قبل حصول الانفجار.

وقال الضابط في الشرطة محمد علي غندابور لوكالة فرانس برس أنّ الهجوم أسفر عن سقوط سبعة قتلى وأكثر من خمسين جريحا.

وأكد المتحدث باسم مستشفى محلي محمد عاصم خان نقل سبع جثث وسبعين جريحاً إلى المركز الطبي هذا.

وأوضح أن جميع القتلى بالغون تراوح أعمارهم بين 20 و40 عاما، وأن ثمة أطفالا من بين الجرحى.