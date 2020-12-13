التشيك تُسجل 3655 إصابة جديدة بكورونا

سجلت التشيك 3 آلاف و655 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية.
الماضية؛ ليرتفع إجمالي أعداد الوفيات إلى 9 آلاف و535 حالة.
وذكرت وزارة الصحة التشيكية - وفقا لراديو براغ الدولي، اليوم الأحد - أن هناك 4 آلاف و111 حالة مصابة بالفيروس تتلقى العلاج حاليا في المستشفيات، من بينهم 548 حالة حرجة، مشيرة إلى وفاة 58 حالة متأثرة بالفيروس خلال 24 ساعة
وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة التشيكية، السبت، عن 11105 حالات إصابة بكورونا تم تسجيلها أمس الجمعة ، في أكبر حصيلة بإصابات كورونا في يوم واحد حتى الآن، شهدتها البلاد.
وتواجه جمهورية التشيك أكبر زيادة في أوروبا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بالنسبة لنصيب الفرد الواحد من عدد السكان.
وتشهد العديد من دول العالم ازديادا كبيرا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، مع تشديد منظمة الصحة العالمية على أهمية الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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