الجزائر تواصل هجومها على المغرب بعد القرار الأمريكي والناطق الرسمي باسم حكومتها: هذه مقايضة

بعد الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، لا تزال الجارة الشرقية الجزائر، تواصل هجومها على المغرب، والقوى الدولية، الداعمة لحقه الشرعي.

تصريحات رئيس الوزراء الجزائري، عبد العزيز جراء، تلتها خرجة عمار بلحيمر، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الجزائرية، للتعليق على القرار الأمريكي.

ووجه بلحيمر، في حوار له، أجراه، أمس السبت، مع جريدة “خبر برس” الإلكترونية الجزائرية، اتهامات إلى المغرب بالمقايضة، وقال: “إن مقايضة التطبيع مع الكيان الصهيوني باحتلال الصحراء الغربية، أمر لا جدوى له أمام إرادة الشعوب، التي لا تقهر في كسر قيود الاحتلال، والاستبداد”.

وأضاف المتحدث نفسه أن الجزائر “من حيث المبدأ لا تتدخل في السياسات الداخلية للدول، وستظل دائما مع حق الشعوب في تقرير مصيرها”.

يذكر أن الجزائر أخذت يومين للرد على الإعلان المفاجئ للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الخميس الماضي، الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء، قبل أن تتوالى خرجات وزرائها، وقيادة جيشها الهجومية، بينما لا يزال مصير الرئيس، عبد المجيد تبون مجهولا، بعدما أعلن، رسميا، قبل شهر عن إنهائه لبروتوكول العلاج من كورونا في ألمانيا.