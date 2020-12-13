شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة تقارير الحالة الإعلامية بـ"الأعلى للإعلام" تجتمع برئاسة رانيا هاشم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

عقدت لجنة تقارير الحالة الإعلامية برئاسة رانيا هاشم، اجتماعا لها ،اليوم الأحد، لمناقشة التقارير الصادرة عن لجان الرصد بشأن متابعة الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الالكترونية.

تختص لجنة تقارير الحالة الإعلامية، برصد المخالفات الإعلامية، طبقا للضوابط والمعايير والأعراف المكتوبة الأكواد الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 62 لسنة 2019 ، ومتابعة الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، كما تعد اللجنة تقريرا شهريا برأيها يتضمن ما تم رصده من ملاحظات للعرض على المجلس الأعلى.

ومن اختصاصات لجنة الملكية الفكرية التى يترأسها المستشار محمد عبد السميع إسماعيل وتضم كل من رانيا متولى هاشم واللواء مدير الإدارة العامة للمصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة الداخلية وأمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمستشار أحمد عبدالعزيز طه واحمد على حسن محمد مقلد ومحمد عبدالحليم، بدراسة وفحص الطلبات المقدمة لاستخراج الترخيص الشخصى بنسخ أو ترجمة أى مصنف محمى وفقًا لأحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية وتقدير التعويض المناسب لاستغلال الترخيص ودراسة وفحص الطلبات المقدمة للترخيص التجارى للمصنفات التى تسقط الملك العام بعد انقضاء مدة الحماية، وأى موضوعات يحيلها إليها رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.