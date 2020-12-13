شكرا لقرائتكم خبر عن "تشريعية النواب" تقر طريقة إقرار اتفاقية ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 644 لسنة 2020 بشأن الموافقة علي ميثاق منتدي غاز شرق المتوسط، الموقع في القاهرة بتاريخ 22/9/2020، وجاءت الموافقة لتطابقها مع الدستور والقانون، وتتضمن مادة وحيدة مفادها "ووٌفق علي ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط الموقع في القاهرة بتاريخ 22/9/2020".

وتتمثل الأهداف الأساسية للمنتدي، في إحترام حقوق الأعضاء بالمنتدي فيما يتعلق بمواردهم من الغاز الطبيعي والحفاظ علي هذه الموارد واستخدامها لمصلحة شعوبهم، والتعاون بين الاعضاء لإدارة عملية تطوير مستدامة وفعالة وواعية بالبعد البيئي فيما يتعلق بمواردهم من الغاز الطبيعي.

وطبقا للاتفاقية، تسعى الاتفاقية إلي خلق حوار منظم وممنهج فيما يتعلق بموضوعات الغاز الطبيعي، فضلا عن وضع برنامج من أجل صياغة السياسات الاقليمية في هذا الخصوص، ودعم مجهودات الدول المنتجة أو الدول التي لديها احتياطات من الغاز بالمنطقة، وذلك من أجل التعجيل باستثمار الاحتياطي الحالي والمستقبلي.

كما يهدف المنتدي، إلي مساعدة الدول المستهلكة للغاز علي تأمين احتياجاتها والاشتراك مع دول العبور من أجل إتاحة شراكة مستدامة بين الأطراف الأساسية المعنية بصناعة الغاز بالمنطقة، ودعم تشكيل سوق إقليمي للغاز، فضلا عن المساهمة في تعزيز الحوار من أجل تحقيق أعلى كفاءة لإدارة احتياطات الغاز بالمنطقة.

ووفقا للميثاق يتحمل كل عضو بالمنتدى جميع النفقات اللازمة لمشاركته في الاجتماعات الوزارية ومجموعات العمل ويتحمل المنتدى تكاليف سفر أعضاء المجلس التنفيذي لحضور اجتماعاتهم.