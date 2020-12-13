تتويج فيلم مغربي في مهرجان القاهرة السينمائي

نال الفيلم المغربي “خريف التفاح” للمخرج محمد مفتكر، تنويها خاصا في مهرجان القاهرة السينمائي، الذي أسدل عليه الستار، خلال الأسبوع الحالي.

وقدم “خريف التفاح” في أول عرض دولي له ضمن فعاليات الدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي، ونال تنويها خاصا في حفل اختتام المهرجان.

وتدور أحداث الفيلم في قرية وسط الجبال، حيث تنمو أشجار التفاح في ساحات البيوت، فيما يحاول أحد الأطفال أن يتعرف على الحياة، والحب، والموت عبر اجتياز الأسئلة القاسية، التي يطرحها عليه الأب غريب الأطوار.

وسبق أن فاز فيلم “خريف التفاح” بالجائزة الكبرى للمهرجان الوطني للفيلم في طنجة في دورته الحادية والعشرين، وجائزة أفضل تصوير في المهرجان نفسه، وكذلك جائزتي النقد، من طرف الجمعية المغربية لنقاد السينما، والجمعية الوطنية للأندية السينمائية.

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي عرف مشاركة المنتج، والمخرج المغربي، محسن البصري، في لجنة تحكيم جائزة أفضل فيلم عربي.