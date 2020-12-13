قبل نهاية 2020.. قائمة أكثر الفنانين حصدا للأرقام سنة الجائحة

لعبت الموسيقى، في سنة الجائحة، دورا مهما في الترفيه، خصوصا في فترة الحجر الصحي الشامل، فمن تفوق من الفنانين المغاربة على منصة يوتوب، في عام 2020 الاستثنائية القريبة من نهايتها؟

وصنف يوتوب الفنان سعد لمجرد متصدرا لقائمة الفنانين الأكثر حصولا على المشاهدات، خلال 12 شهرا الماضية، إذ حصدت قناته 220 مليون مشاهدة، رصدت من داخل المغرب.

وحل الفنان زهير بهاوي في المركز الثاني في التصنيف بـ 122 مليون مشاهدة، يليه نجم أغنية الراي الجزائري الشاب بلال بـ 103 مليون مشاهدة.

ولموسيقى الراب نصيب من التفوق خلال السنة الحالية، فمغني الراب لحر، احتل الرتبة الرابعة في التصنيف بـ101 مليون مشاهدة، يليه مغني الراب السبعتون بـ98.1 مليون مشاهدة.

وتوضح القائمة مدى إقبال عشاق الموسيقى المغاربة على أعمال مغني الراب الجزائري سولكينغ، الذي نال المركز السادس بـ94.3 مليون مشاهدة.

واحتل الفنان حاتم عمور المركز السابع بـ 83.9 مليون مشاهدة، متبوعا بسلمى رشيد بـ 79.4 مليون مشاهدة، وزينة الداودية خلفهما بـ78.3 مليون مشاهدة.

وفي ختام قائمة “الطوب 10” لقنوات الفنانين المغاربة على يوتوب في عام 2020، تمركز الفنان عبد الحفيظ الدوزي بمجمل مشاهدات بلغ 73 مليون مشاهدة.