ابتداء من غد الإثنين.. أمريكا تطلق عملية التلقيح ضد كورونا في ظل ارتفاع صاروخي للإصابات

بعد بريطانيا، تبدأ المستشفيات ومراكز أميركية هي الأخرى اعتبارا من صباح غد الاثنين، بتسلم لقاح “فايزر-بايونتيك” ضد فيروس كورونا المستجد لتطعيم ملايين الأميركين، وفق ما أعلنت السلطات الأميركية في حين أن عدد الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 يقارب 1,6 مليونا.

وتنطلق حملة التلقيح في الولايات المتحدة، أكثر دول العالم تسجيلا للوفيات مع 297 ألفا و697 ضحية، فيما تجاوزت إيطاليا بريطانيا لتصبح أكثر دولة أوروبية تضررا على صعيد الوفيات.

وتأتي حملة التلقيح الأمريكية، بعدما ارتفعت حالات الإصابة بكورونا في البلاد بشكل صاروخي مع 1,1 مليون حالة مثبتة جديدة في الأيام الخمسة الأخيرة، فيما بات عدد الوفيات بات يقارب 300 ألفا.

وكان الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب أكد مساء الجمعة عقب الموافقة الطارئة من السلطات الصحية على استخدام لقاح فايزربايونتيك، أن الجرعات الأولى من اللقاح ستقدم في غضون 24 ساعة.

وقال الجنرال غاس بيرنا من عملية “وارب سبيد” التي أطلقتها الحكومة الأميركية لضمان تسليم اللقاح ضد كوفيد-19 “بدأت عمليات التوزيع” وستصل “الشحنات الأولى صباح الاثنين”، وتابع “نحن واثقون بنسبة مئة بالمئة أننا سنتمكن بموجب الخطة الموضوعة من توزيع اللقاح على الأميركيين” اعتبارا من الإثنين. مشيرا إلى أن 145 موقعا عبر الولايات المتحدة ستتلقى اللقاحات الاثنين و425 آخر الثلاثاء و66 الأربعاء.

وأصبحت الولايات المتحدة سادس دولة تعطي موافقتها على اللقاح الذي تصنعه شركة فايزر بايونتيك الأميركية-الالمانية، بعد بريطانيا وكندا والبحرين والسعودية والمكسيك. ويفترض أن تعطي وكالة الادوية الاوروبية موافقتها بحلول نهاية كانون الاول/ديسمبر.