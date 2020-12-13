شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم والان مع التفاصيل

الأحد 13 ديسمبر 2020

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد، في البنك المركزي ومعظم البنوك العاملة في مصر.



كما استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية وفقا لشاشة البنك المركزي المصري.

وسجل الدولار 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع في البنك المركزي.

ويأتي استقرار الدولار بينما انطلقت أمس في القاهرة مباحثات ثنائية مع العراق تركز على تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري إن اتفاق "الإعمار مقابل النفط" الموقعة بين بلاده والعراق سيدخل حيز التنفيذ الثنائي، فور إنهاء الإجراءات الدستورية حيالها، ما يجعل لدينا فرصة نتفق على المشروعات المشتركة.

ومن شأن اتفاق كهذا أن يدعم الجنيه المصري عبر فتح باب كبير للصادرات المصرية.

وأعلنت الحكومة المصرية، الشهر الماضي عن التوصل إلى توافق مبدئي مع العراق حول إنشاء آلية "النفط مقابل الإعمار".

وأضاف رئيس الوزراء المصري أن هناك توجيها رئاسيا بالبدء بشكل فوري في تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة المحددة، لحين استكمال إجراءات التصديق على الاتفاق"

وأعرب مدبولي عن استعداد مصر لتوفير أي مواد خام، أو مستلزمات، أو تجهيز منشآت للجانب العراقي على الفور، والتغلب على أية إجراءات روتينية قد تعرقل تفعيل هذا التعاون، بالإضافة إلى التوجيه الرئاسي بتشكيل لجنة متابعة دائمة من الجانبين لتنفيذ هذه المشروعات.

وحسب الاتفاق تقوم شركات مصرية بتنفيذ مشروعات تنموية في العراق مقابل كميات النفط تستوردها مصر.

وسجل الدولار أعلى سعر مقابل الجنيه عند 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع في معظم البنوك، ومن بينها عودة والتجاري الدولي والمصري الخليجي والأهلي الكويتي والتعمير والإسكان.

وسجل سعر الدولار في الأهلي المصري، ومصر (أكبر بنكين حكوميين) 15.64 جنيه للشراء و15.74 للبيع.

فيما جاء أقل سعر للدولار في بنك المصرفية العربية الدولية "ساييب" عند 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع.

واستقر متوسط سعر صرف اليورو مقابل الجنيه عند 18.91 جنيه للشراء و19.03 جنيه للبيع، حسب موقع البنك المركزي المصري.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه نحو 20.78 جنيه للشراء، و20.90 للبيع.

واستقر متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، حسب موقع البنك المركزي المصري.

كما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي ثابتا عند نحو 4.26 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع، فيما سجل الدينار الكويتي نحو 51.26 جنيه للشراء ونحو 51.66 جنيه للبيع.