شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو تعلن عن انتهاك وقف إطلاق النار في قرة باغ والان مع التفاصيل

الأحد 13 ديسمبر 2020

أعلن الجيش الروسي السبت حصول انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى في نوفمبر القتال العنيف بين أذربيجان وأرمينيا في منطقة ناغورني قره باغ الانفصالية.



وقالت وزارة الدفاع الروسية التي نشرت قوات حفظ سلام في المنطقة في بيان السبت "تم الإبلاغ عن انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار في 11 ديسمبر في منطقة غادروت".

وتأتي هذه التصريحات في وقت أعلن الجيش الأرمني عن "اعتداءات" من أذربيجان على قريتي ختسابيرد وإن-تاخر اللتين بقيتا تحت سيطرة قوات قره باغ.

ونددت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان بـ"استفزازات" أرمنية، مؤكدة اتخاذ "الإجراءات المضادة المناسبة".

ووفقا لهذا المصدر فإن "وقف إطلاق النار يتم احترامه في الوقت الحاضر".

وأكد ناطق باسم قوات حفظ السلام الروسية لوكالة أنباء ريا نوفوستي السبت "حصول تبادل لإطلاق النار بأسلحة آلية"، لافتا إلى أن الطرفين دعيا إلى احترام وقف إطلاق النار.

وهذه هي المرة الأولى التي تبلغ فيها روسيا عن انتهاك لوقف إطلاق النار في المنطقة منذ التوصل الى اتفاق بهذا الشأن في 10 نوفمبر.

والسبت أيضا التقى الرئيسان المشتركان لمجموعة "مينسك" الفرنسي ستيفان فيسكونتي والأميركي أندرو شوفر مع الرئيس الأذري الهام علييف في باكو، ويتوقع أن يصلا الأحد الى يريفان.

وقادت المجموعة مفاوضات حول قرة باغ منذ عقود لكنها لم تتمكن من التوصل الى ابرام اتفاق حول الاقليم المتنازع عليه.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت قوات قره باغ أن ثلاثة من مقاتليها أصيبوا في هجوم شنته القوات الأذربيجانية.

هاجمت القوات الاذربيجانية مقاتلين من الأرمن مساء الجمعة أصيب "ثلاثة منهم في إطلاق النار الذي أعقب ذلك"، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع في الإقليم.

توقف القتال في ناغورني قره باغ الذي أودى بحياة الآلاف من المعسكرين، بعد توقيع اتفاق لوقف الأعمال العدائية برعاية موسكو في نوفمبر والذي كرّس هزيمة عسكرية للأرمن وحقق مكاسب كبيرة لباكو.

كذلك نشرت قوة سلام روسية قوامها ألفي جندي في المنطقة لضمان احترام اتفاق وقف إطلاق النار.

وخلال زيارة هذا الأسبوع لأذربيجان، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي قدمت بلاده دعما سياسيا علنيا لأذربيجان في هجومها واشتبه أحيانا بتقديمها مساعدات مادية أيضا، أن "القتال" ضد أرمينيا لم ينته بعد.

وقال خلال كلمة ألقاها على هامش عرض عسكري كبير في باكو إن "النضال في المجالين السياسي والعسكري سيستمر الآن على العديد من الجبهات الأخرى".

ودعا القادة الأرمن إلى "العودة إلى رشدهم" بعد هزيمتهم في حرب الأسابيع الستة هذه وأكد أن إعادة سيطرة أذربيجان على العديد من الأراضي "ستكون بداية عهد جديد" في هذه المنطقة الجبلية في القوقاز.