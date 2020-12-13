نتيجة خلاف.. مقتل مدني باسلحة رشاشة في البصرة

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "نتيجة لخلاف شخصي، قتل مدني بأسلحة رشاشة في قضاء الزبير". واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عنم اسمه، أن "القوات الأمنية اعتقلت ٢ من قاتليه".

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