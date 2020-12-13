طالب حسن الكعبي نائب رئيس مجلس النواب، الاحد، بحسب وثيقة حصلت الخليج 365 على نسخة منها، رئيس الجمهورية برهم صالح باعلام المجلس باعداد المستشارين في رئاسة الجمهورية والمبالغ التي يتقاضوها. في ادناه نسخة من الوثيقة:

كانت هذه تفاصيل خبر الكعبي يطالب صالح باعلام البرلمان عن المستشارين المعينين برئاسة الجمهورية.. وثيقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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