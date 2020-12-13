مصرف الرافدين يعلن المباشرة بتوزيع رواتب الموظفين لكانون الأول

اعلن مصرف الرافدين عن المباشرة بتوزيع رواتب الموظفين لشهر كانون الاول.





واضاف المصرف، أن التوزيع سيتم، "بحسب الترتيب والتوقيت المحدد لكل دائرة بعد وصول التمويل والتخصيص المالي الخاص بها سواء كان رواتب التمويل الذاتي او المركزي ورفع رواتبها من دون تأخير". وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "استنادا لتوجيهات وزير المالية وبمتابعة وادارة واشراف من قبل مدير عام المصرف فقد باشرت فروع المصرف في بغداد والمحافظات لتوزيع رواتب الموظفين لشهر كانون الاول".واضاف المصرف، أن التوزيع سيتم، "بحسب الترتيب والتوقيت المحدد لكل دائرة بعد وصول التمويل والتخصيص المالي الخاص بها سواء كان رواتب التمويل الذاتي او المركزي ورفع رواتبها من دون تأخير".

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