رياضة 2020-12-13 | 11:31 161 مشاهدة

تعقد ادارة نادي القوة الجوية خلال اليومين المقبلين، اجتماعاً مع الكادر التدريبي واللاعبين لبحث تداعيات النتائج السلبية الاخيرة. ولم يحقق القوة الجوية الفوز في اخر خمس مباريات بالدوري العراقي الممتاز بكرة القدم. وقال المنسق الاعلامي للنادي علاء محمد في حديث للسومرية نيوز، إن "الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية ستعقد اجتماعاً مع الكادر التدريبي واللاعبين لبحث تداعيات النتائج السلبية الاخيرة".



واوضح ان "الادارة لم تتخذ أي قرار بخصم عقود اللاعبين لكن هذا الامر سيكون قيد الدراسة وسيطرح خلال الاجتماع، فضلاً عن وجود امكانية لاستبعاد بعض اللاعبين من صفوف الفريق". واوضح ان "الادارة لم تتخذ أي قرار بخصم عقود اللاعبين لكن هذا الامر سيكون قيد الدراسة وسيطرح خلال الاجتماع، فضلاً عن وجود امكانية لاستبعاد بعض اللاعبين من صفوف الفريق". ويحتل القوة الجوية المركز السادس برصيد 12 نقطة. » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

كانت هذه تفاصيل خبر خصومات وابعادات.. اجتماع مرتقب لإدارة الصقور لبحث تداعيات النتائج السلبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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