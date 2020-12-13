مطالبين بالتعيين.. معتصمون يغلقون جسر الزيتون في الناصرية

وقال مصدر في المحافظة بحديث لـ الخليج 365، إن "العشرات من خريجي كلية الادارة والاقتصاد في محافظة ذي قار، الاحد، على الاعتصام للمطالبة بالتعيين ضمن درجات الحذف والاحداث".
واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "المعتصمين اقدموا على اغلاق جسر الزيتون في الناصرية لتحقيق مطلبهم".
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