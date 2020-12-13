شكرا لقرائتكم خبر عن صور مسربة تكشف التفاصيل.. البشير يفقد الكثير من وزنه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أحدث صور مسربة للرئيس السوداني المعزول عمر البشير، التُقطت أثناء إجراء فحوصات طبية له قبل أيام.

يذكر أن البشير كان قد نُقل فجر 5 ديسمبر إلى مستشفى علياء العسكري في أم درمان، لإجراء فحوصات طبية، إثر تدهور حالته الصحية، ثم عاد إلى السجن عقب استقرار حالته.

وأعلن المحامي أبو بكر هاشم الجعلي، عضو هيئة الدفاع عن البشير عودة الأخير إلى سجن كوبر، عقب استقرار حالته الصحية، بعد خضوعه لفحوصات طبية بالمستشفى.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد دخل البشير مستشفى «علياء التخصصي»، بمدينة أم درمان غرب الخرطوم لإجراء المزيد من الفحوصات لأن طبيبه المعالج لاحظ عليه بعض الأعراض تقتضي التأكد من عدم وجود أمراض مزمنة.

وأفاد بأن الفحوصات الطبية أثبتت عدم معاناة البشير من أي مرض مزمن سوى الضغط، فيما أثبتت الفحوصات أن تورم القدمين الذي عانى منه في الفترة الأخيرة أسبابه مشاكل في الأوعية الدموية ولا يشكل أي خطورة، مضيفاً أن التقرير الطبي للبشير خلص إلى عدم حاجته للبقاء بالمستشفى. وكانت مصادر سودانية أكدت تدهور صحة البشير المحتجز في سجن كوبر في الخرطوم، منذ الإطاحة به في أبريل 2019، في أعقاب وفاة شقيقه عبدالله البشير قبل أيام، نتيجة الإصابة بفايروس كورونا، حيث كانا محتجزين في نفس السجن.

يذكر أن آخر ظهور للبشير كان في 17 نوفمبر الماضي، حين حضر جلسة لمحاكمته برفقة متهمين آخرين في تدبير انقلاب 1989.