شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعلن ترخيص استخدام الطوارئ لقاح «فايزر» المضاد لـ«كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الكویت-كونا أعلنت وزارة الصحة الكویتیة، الأحد، عن إصدارھا ترخیص استخدام الطوارئ للقاح (فایزر - بيونتك) المضاد لفیروس «كورونا» المستجد (كوفید-19) بناء على قرار اللجنة الفنیة المشتركة بین إدارة تسجیل ومراقبة الأدویة الطبیة والنباتیة

وإدارة الصحة العامة لتقییم وتسجیل اللقاحات والطعوم.

وقال الوكیل المساعد لشؤون الرقابة الدوائیة والغذائیة بالوزارة عبد الله البدر في تصریح صحفي إن ھذا الترخیص جاء بعد مراجعة مستفیضة من قبل اللجنة الفنیة لجمیع البیانات والتقاریر العلمیة، مؤكداً أن اللجنة أجرت تقییماً شاملاً لمعلومات السلامة والفعالیة والجودة لھذا اللقاح.

وأضاف البدر أن اللجنة قامت أیضاً بمراجعة نتائج الدراسات السریریة المعنیة بفعالیة اللقاح وسلامته مع التحقق من تقاریر الجودة وتقییم دراسات الثباتیة للمنتج والتأكد من تطبیق أسس التصنیع الجید في المصانع المنتجة للقاح حسب المعاییر العالمیة لضمان الجودة في جمیع مراحل التصنیع.

وذكر أن عملیة المراجعة شملت أیضاً جمیع الجوانب الفنیة والعلمیة، مؤكداً أن الوزارة ستقوم بالمراقبة الدقیقة لسلامة ومأمونیة اللقاح بعد استخدامه، فضلاً عن متابعة المعلومات والبیانات حول سلامة وفعالیة وجودة اللقاح محلیاً وعالمیاً واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنین والمقیمین.

كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تعلن ترخيص استخدام الطوارئ لقاح «فايزر» المضاد لـ«كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.