شكرا لقرائتكم خبر عن «فيسبوك» للحكومة الأمريكية: لماذا وافقتم في الأصل على استحواذاتنا؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت مديرة العمليات في شركة «فيسبوك» شيريل ساندبرج «إن موافقة الحكومة اليوم على سحب الاستثمارات وتفكيك «فيسبوك» بعد مصادقتها سابقاً على عمليات الاستحواذ التي تمت على تطبيقي «إنستجرام» و«واتس أب»، ستكون مشكلة كبيرة تقشعر لها الأبدان للأعمال الأمريكية، وستحول دون القدرة على المنافسة حول العالم».

جاءت تعليقات ساندبرج رداً على الدعاوى القضائية التي رفعتها مؤخراً لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية وائتلاف من المدعين العامين من 48 ولاية بحق «فيسبوك» بحجة انتهاكها قانون منع الاحتكار وأنه يتعين تقسيمها.

وأضافت شيريل: «لقد تمت تبرئة عمليات الاستحواذ هذه في عامي 2012 و2014 من قبل الحكومة الأمريكية بالفعل».

وبخصوص احتكار المنافسة ردت ساندبرج: «خدماتنا موجودة ولكن هناك أيضاً «آي مسج» و«تيك توك» و«سناب شات»، وكلها نمت كثيراً وبسرعة كبيرة». لا يمكنني دفع أطفالي اليوم للنشر على «إنستجرام» لانشغالهم أكثر بموقع «سناب شات».

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