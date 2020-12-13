شكرا لقرائتكم خبر عن الاجتماع الأخير لـ«الاحتياطي الفيدرالي» في 2020.. هل يعدل توقعاته القاتمة؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يصدر الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأربعاء توقعاته حول وضع الاقتصاد الأميركي بعد يومين على بدء حملة تلقيح أولى ضد فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، وقد يتدخل في سوق السندات لتجنب ارتفاع نسب الفائدة على المدى الطويل.

وقد يعمد المركزي الأميركي في اجتماعه الأخير خلال 2020 يومي الثلاثاء والأربعاء إلى مساعدة الاقتصاد الذي يعاني كثيرا، كما سبق وووعد مرات عدة.

وقالت كاثي بوستجانكيتش من «أكسفورد إيكونوميكس» «في حين تتباطأ دينامية الاقتصاد وترتفع الإصابات بكوفيد-19 نظن أن القيمين على السياسة النقدية سيعززون اجراءات دعم الاقتصاد إلى حين تتوافر اللقاحات بشكل واسع».

ويسمح توافر اللقاحات بالأمل بمخرج من الأزمة الصحية، لكن تحقيق المناعة الجماعية يحتاج إلى اشهر فيما يتوقع أن يكون الوضع صعبا جدا خلال الشتاء.

فالإصابات بكوفيد-19 تسجل مستويات غير مسبوقة في الولايات المتحدة فيما المساعدة المالية الضرورية للسماح للأسر والشركات بالاستمرار تتأخر بسبب غياب الاتفاق بين اعضاء الكونغرس على خطة دعم.

دعم نقدي

وتوقعت كاثي بوستاجانكيتش أن يمدد «الاحتياطي مهل استحقاق سندات الخزينة لتوفير دعم نقدي أكبر».

والاحتفاظ بهذه السندات لفترة أطول يسمح بالمحافظة على نسبة فائدة منخفضة. وهو تحرك إضافي يسمح بالتحرك على المدى الأطول مقارنة مع خفض نسب الفائدة الذي لجأ إليه الاحتياطي الفدرالي الأميركي سريعا في آذار/مارس الماضي عندما تفشى الوباء في البلاد.

وقد خفض المركزي الأميركي يومها الفائدة بنسب تراوحت بين صفر و0,25 وأكد أنه سيحافظ عليها عند هذا المستوى طالما استدعى الوضع ذلك. ويرجح أن يكون ذلك لسنوات عدة.

وتحدد هذه النسب كلفة القروض التي توفرها المصارف التجارية إلى زبائنها دعما للاستهلاك.

وقال ديفيد ويسيل خبير الاقتصاد في «بروكينغز إنستيتوشن»، «يتمثل الهدف الرئيسي للاحتياطي الفدرالي في ضمان إدراك الأسواق أنه لا يريد أن تؤدي سوق السندات إلى ارتفاع في نسب الفائدة على المدى الطويل».

وخلال اجتماعهم الأخير في تشرين الثاني/نوفمبر غداة الانتخابات الرئاسية الأميركية، أعرب أعضاء اللجنة النقدية في الاحتياطي الفدرالي عن نيتهم زيادة مشتريات سندات الخزينة والمنتجات المالية المرتبطة بقروض عقارية.

ويلجأ الاحتياطي الفدرالي بكثافة إلى ذلك منذ انتشار الجائحة في آذار/مارس لحث المصارف على الاستمرار بالإقراض رغم مخاطر عدم السداد، والاقتراض فيما بينها.

تدخل المصارف المركزية

وقال المحلل كارل هايلين من «ال بي بي دبليو»، «المتعاملون بالسندات يركزون على احتمال تمديد (الاحتياطي الفدرالي) للاستحقاق الوسطي، من عدمه».

ورأى أن الاجتماع «سيشكل تذكيرا للمستثمرين (..) بأن الاحتياطي الفدرالي والمصارف المركزية الكبيرة الأخرى قادرة على توفير مزيد من الدعم إذا اقتضى الأمر».

وكان المصرف المركزي الأوروبي عزز قبل أسبوع دعمه لاقتصاد منطقة اليورو من خلال توسيع برنامج شراء الديون الخاصة والعامة.

ويجتمع القيمون على السياسة النقدية الأميركية في حين يعتمد 19 مليون أميركي فقدوا عملهم او مصدر عائداتهم، على مخصصات البطالة ومساعدات الحكومة الفدرالية. إلا أن جزءا كبيرا منهم قد يجد نفسه من دون أي مورد غداة عيد الميلاد مع انتهاء صلاحية هذه التدابير.

وشدد الرئيس المنتخب جو بايدن الذي يتسلم مهامه رسميا في 20 كانون الثاني/يناير، على ضرورة التحرك بسرعة وتعهد أن تكون خطة انعاش واسعة أولوية في برنامج جانيت يلين وزيرة الخزانة المعنية والتي كانت سابقا رئيسة للاحتياطي الفدرالي الأميركي.

وقد سجل إجمالي الناتج المحلي في أكبر اقتصاد عالمي انكماشا نسبته 5% في الربع الأول من السنة الراهنة وانهيارا غير مسبوق بلغ 31,4% في الربع الثاني على سنة قبل أن ينتعش بنسبة غير مسبوقة بلغت 33,1% في الربع الثالث.