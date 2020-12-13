شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. رئيس مجلس الشيوخ يستقبل وزير التنمية المحلية و3 محافظين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستقبل عصر اليوم الأحد، رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، بمكتبه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية برفقة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

يذكر أن مجلس الشيوخ، عقد جلسته الأولى من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الأول بعد انتخابه، تنفيذا للتعديلات الدستورية التى أوجبت وجود غرفة نيابية ثانية، وتم خلال الجلسة الأولى للشيوخ انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، وتشكيل لجنة خاصة لإعداد لائحة المجلس.

وفاز المستشار عبد الوهاب عبد الرازق برئاسة مجلس الشيوخ، خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس، حيث أسفرت نتيجة الانتخابات عن فوزه برئاسة المجلس بعدد أصوات 287 صوتا.

يشار إلى أن مجلس الشيوخ كان قد شهد استقبال عدد من المهنئين للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق بمناسبة توليه رئاسة مجلس الشيوخ، حيث تزينت طرقات المجلس بباقات الورود والزهور، ومن بينهم كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام.

وقال كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام: "جئت لتقديم التهنئة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق برئاسته لمجلس الشيوخ وهو قامة قانونية كبيرة واسم معروف فى المجال القانونى والسلك القضائى، مضيفا: "إن شاء الله سيأتى عليه كل خير".

وتابع قائلا: "نحن نحتاج فى الفترة القادمة أن يكون مجلس الشيوخ صوبة للدراسات القانونية والسياسية ويقدم وجوه سياسية فى السنوات القادمة"، لافتا إلى أن المجلس يضم مجموعة من شيوخ المهنة والشباب وسيكون تجربة غير مسبوقة فى تاريخ مصر".