شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام البرلمان العراقى يهنئ أمين عام الشيوخ بتوليه المنصب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استقبل المستشار محمود اسماعيل عتمان أمين عام مجلس الشيوخ بمكتبه صباح اليوم الأحد، الدكتور سيروان عبدالله إسماعيل، أمين عام مجلس النواب العراقى والوفد المرافق له.

وأكد المستشار محمود إسماعيل عتمان، إن الزيارة جاءت فى إطار تهنئة أمين عام مجلس النواب العراقى له بتوليه منصب أمين عام مجلس الشيوخ، ودعم التعاون المتبادل بين أمانتى المجلسين.

يشار إلي أن الدكتور سيروان عبد الله إسماعيل الأمين العام لمجلس النواب، حضر إلى القاهرة بناء على دعوة رسمية من البرلمان العربي، على رأس وفد ضم سلام علي مدير عام دائرة العلاقات وسعد فياض مدير عام معهد التطوير البرلماني للمشاركة في افتتاح مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية.

وتهدف زيارة سيروان عبد الله اسماعيل أمين عام مجلس النواب الى تعزيز وتطوير العلاقات النيابية بما ينعكس ايجابا على مجمل العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين بالإضافة إلى وضع خطط من أجل التنسيق والتعاون.