شكرا لقرائتكم خبر عن رعب داخل الإخوان من إدراج الجماعة على قوائم الإرهاب فى أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لازال التخوف ينتاب جماعة الإخوان الإرهابية من إدراج التنظيم بقوم الإرهاب بالولايات المتحدة الأمريكية، وتزايد الخوف بعدما أعاد سيناتور أمريكي، تقديم مشروع قانون يصنف الإخوان جماعة إرهابية، وهو قانون يحث وزارة الخارجية الأمريكية على استخدام سلطتها لتحديد الجماعة كمنظمة إرهابية أجنبية.

تخوف الإخوان ظهر فى التصريحات التى أدلى بها القيادى بجماعة الإخوان الإرهابية محمد عماد صابر لصحيفة إخوانية أذ أكد إن "نجاح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية يظل احتمالا قائما، مشيرا إلى أن تعدد التنظيمات والجمعيات التابعة للإخوان في أمريكا تعرقل من فكرة إدراجها بقوائم الإرهاب.

تصريحات القيادى الإخوانى، تؤكد أن إدراج الإخوان بقوائم الإرهاب تعتبر محاصرة وضغوط قوية ضد الجماعة الإرهابية، زاعما في الوقت ذاته أن إدراج الإخوان بقوائم الإرهاب، يعتبر حصارا للعمل الإسلامي حول العالم.

تخوف الإخوان من إدراجها بقوائم الإرهاب، خوفا من المضايقات الأمنية، فضلا من عدم دخول أمريكا وتجميد الحسابات البنكية والممتلكات، وتتبع التحويلات المالية أيّا كان الغرض منها، وتوجيه التهم الجنائية، مما يعرقل عمل الجماعة، وفقا لتأكيدات القيادي بالجماعة الإرهابية في حواره للصحيفة الإخوانية.

بدوره، استبعد طارق البشبيشى إدراج الإخوان بقوائم الإرهاب في أمريكا، قائلا :" الساذج من يعتقد يوما بأن الأمريكان سيضعون تنظيم الإخوان على قوائم الإرهاب، فقد أسست المخابرات البريطانية هذا التنظيم الوظيفي ليكون أداة لضرب الشعور القومي والوطني، و عندما غابت شمس بريطانيا استلمت أمريكا ملفاتها في الشرق الأوسط ،ومن ضمن تلك هذه الملفات ملف دعم و رعاية و توظيف تنظيم الاخوان".

وتابع :" الإخوان بالنسبة لأمريكا كنز استراتيجي يحقق أهدافها في المنطقة مثل عرقلة اي شكل من أشكال الوحدة و التكامل العربي وتحجيم أي تنمية حقيقية في المنطقة خاصة في مصر كونها المؤهلة دائما لقيادة المنطقة و اشقائه العرب".

وأوضح أن الأصوات التي تخرج من الكونجرس احيانا و من خارجه تطالب بإدراج الاخوان على قوائم الإرهاب، أصوات شاذة ضعيفة فردية ولا تمثل اتجاه عام وقوي داخل الإدارة الأمريكية" مضيفا :" أما خروج بعض الأصوات الإخوانية التي تعبر عن قلقها من تصنيف الإدارة الأمريكية للإخوان كتنظيم إرهابي هو قلق مصطنع وغير حقيقي".