بأسلوب المغافلة.. أمن الدقهلية يضبط عصابة سرقة "الموتوسيكلات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية.

وردت معلومات لأجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية بتكوين 3 عاطلين - لأحدهم معلومات جنائية- بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقة الدراجات النارية بإسلوب المغافلة متخذين من دوائر بعض أقسام ومراكز الشرطة بنطاق مديريات أمن الدقهلية، القليوبية، المنوفية؛ مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطهم و بمواجهتهم بنشاطهم الإجرامى اعترفوا بارتكابهم 14 واقعة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط جميع الدراجات النارية المستولى عليها فى تلك الوقائع، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.