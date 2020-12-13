كردستان العراق يتخطى حاجز 100 ألف إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الأحد، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الإقليم وصل إلى 100 ألف و129 حالة إصابة، منها 35 ألفًا و640 في أربيل.



وقالت الوزارة ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) ـ إن عدد حالات الشفاء من الفيروس بلغ 64 ألفًا و431

حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 3282 حالة.

أعلنت وزارة الصحة العراقية الجمعة تسجيل 1347 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالجائحة منذ بدء انتشارها في العراق إلى 572600 حالة.



وأشارت الوزارة - في بيان أوردته قناة (السومرية) الإخبارية - إلى

أنه تم تسجيل 23 حالة وفاة جديدة؛ ليصبح المجموع الكلي لمن توفى منبالفيروس 12549 حالة.



وأوضح البيان أنه تم تسجيل 1930 حالة شفاء جديدة من الفيروس؛ ليرتفع عدد المتعافين من الوباء إلى 503897 حالة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.