باسو: الجائحة أوقفت مشاريعي.. وبرنامج “فين غادي بيا” سيعود

كشف الكوميدي، محمد باسو، نيته استئناف جولة عرضه الكوميدي، الذي يحمل اسم “هوليود سمايل”، بعدما تسببت الجائحة في توقيفه.

وحل باسو، ليلة أمس السبت، ضيفا على نشرة المسائية للأخبار على القناة الثانية، ليلعن من خلالها التحضير لبرنامج “فين غادي بيا”، الذي قدمه رفقة الكوميدي طاليس في موسمه الأول، خلال السباق الرمضاني الماضي، وقال إنه ينوي العودة إلى تقديم عرض “هوليوود سمايل” بعد فتح أبواب المسارح، وقاعات العرض.

وأكد باسو أن الجائحة دفعته إلى دخول عالم يوتوب من خلال كبسولة “ناطق غير رسمي”، ونجاحها جعله يفكر في مضامين كوميدية جديدة، ينوي عرضها عبر قناته.

يذكر أن الجائحة دفعت عددا من الكوميديين إلى التوجه نحو يوتوب، للحفاظ على التواصل مع الجمهور، وتحقيق مدخول مادي يعوض ما خلفه شلل التوقف.