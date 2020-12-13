وفاة صيدلي آخر جراء مضاعفات كورونا في الدارالبيضاء وصيادلة المغرب يصفونه بـ”شهيد الواجب المهني”

توفي صيدلي آخر، مساء أمس السبت، في مدينة الدار البيضاء، جراء مضاعفات فيروس كوفيد-19.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الفقيد كان يدعى قيد حياته بنشوي عبد الله، صاحب صيدلية الزهور ي فحي الشفاء في الدارالبيضاء.

وأضافت مصادر “اليوم24” أن الفقيد فارق الحياة، مساء أمس، بعد صراع مع فيروس كوفيد – 19، دام قرابة 10 أيام.

ونعت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب الفقيد، اليوم الأحد، واصفة إياه بشهيد آخر يضاف إلى شهداء الواجب المهني.

وقال محمد لحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، في حديث سابق مع “اليوم24″′، إن “عدد الوفيات في صفوف الصيادلة في المغرب بلغ أزيد 25 وفاة، منذ 2 مارس الماضي، بسبب تداعيات فيروس كورونا”.