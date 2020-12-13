مقدمة الكاميرا الخفية بالأمازيغية في ذمة الله عن عمر 25 سنة

توفيت، مساء أمس السبت، مقدمة برنامج الكاميرا الخفية على القناة الثامنة، مريم التفزاتي، عن عمر ناهز 25 سنة.

ورحلت مريم التفزاتي بشكل مفاجئ، بعدما كانت تعاني قيد حياتها من مرض السكري، وجاء هذا بعد يومين فقط من رحيل صحافي القناة الثانية، صلاح الدين الغماري.

وتنحذر الراحلة، مريم التفزاتي، من مدينة الناظور، ولها تجارب عديدة في مجال الفن، الذي عشقته منذ طفولتها، ما جعلها تتلقى تكوينها فيه، وقد اختارتها القناة الثامنة لتقديم برنامج الكاميرا الخفية بالأمازيغية.

وخلف رحيل مريم التفزاتي صدمة بين أصدقائها، وزملائها، وعائلتها، بعدما أوقف عداد عمرها في سن صغير.