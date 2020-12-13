طقس اليوم الأحد.. سحب منخفضة خلال الليل والصباح

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الأحد، أن تهم سحب منخفضة، خلال الليل والصباح، السواحل والسهول المحيطية وستكون مرفوقة بكتل ضبابية أو ضباب محلي.

وستكون الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة خلال النهار، وستصبح السماء أحيانا غائمة خلال الليل قرب السواحل الشمالية والوسطى.

وسيكون الطقس باردا خلال الليل والصباح بمرتفعات الأطلس والريف مع “جريحة” محلية.

وستهب الرياح ضعيفة من القطاع الجنوبي بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي، ومعتدلة وضعيفة متقلبة في باقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 01- و05 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 04 و10 درجات بالمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس والجنوب الشرقي، وما بين 10 و 16 درجة بشمال ووسط المملكة والأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 12 و17 درجة بالأطلس، وما بين 18 و22 درجة بالمنطقة الشرقية وبسواحل الأبيض المتوسط، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والسهول الشمالية والوسطى والجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية، وما بين 22 و28 بأقصى الأقاليم الجنوبية .

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبمنطقة البوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين كاب سبارتيل وطرفاية، وسيصبح هائجا بعد الزوال، وسيكون قليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.