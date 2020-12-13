طائرة الإمارات "A380" إلى البحرين في يومها الوطني الـ49

الأحد 13 ديسمبر 2020

أعلنت طيران الإمارات أنها سوف تشغّل إحدى طائراتها الإيرباص A380 إلى البحرين لمرة واحدة يوم 15 ديسمبر الجاري، وذلك لتلبية الطلب الكبير على السفر في اليوم الوطني الـ49 للمملكة.



وسوف تخدم طيران الإمارات رحلتيها "ئي كيه 839/ 840" بطائرة A380. وسوف تغادر الرحلة يوم 15 ديسمبر مطار دبي الدولي في الساعة 4:05 عصراً وتصل إلى البحرين في الساعة 4:25 عصراً.

أما رحلة العودة، فتقلع من مطار البحرين الدولي في الساعة 5:45 مساءً، وتصل إلى دبي في الساعة 8 مساءً.

ويتوفر أمام عملاء طيران الإمارات من البحرين خيار إجراء اختبار "كوفيد-19" PCR مجاناً عند وصولهم إلى دبي، أو إجراء الفحص مسبقاً قبل 96 ساعة من مغادرتهم البحرين، ما يجعل الأمر أكثر ملاءمة لمن يعتزمون مباشرة الاستمتاع بعطلاتهم.

ولا يحتاج القادمون من البحرين، وكل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت وسلطنة عّمان، إلى إجراء فحص PCR مسبق، حيث يتوفر لهم الفحص مجاناً عند وصولهم في مطار دبي الدولي.

يذكر أن طيران الإمارات احتفلت هذا العام بمرور 20 سنة على إطلاق خدمتها إلى البحرين، ونقلت منذ ذلك الحين أكثر من 6 ملايين مسافر بين البحرين ودبي. وتشغّل الناقلة حالياً رحلتين يومياً إلى المملكة، وتتيح لعملائها مواصلة سفرهم براحة وأمان عبر دبي إلى 99 وجهة عالمية في الأميركتين وأوروبا وأفريقيا والشرق الأقصى.

وكانت طيران الإمارات سيّرت الطائرة A380 في رحلات لمرة واحدة إلى المملكة في ست مناسبات سابقة، بما في ذلك خلال مواسم الإقبال على السفر واليوم الوطني للبحرين في عام 2017. كما عرضت الطائرة ذات الطابقين مرتين خلال معرض البحرين الجوي.

وأعادت طيران الإمارات مؤخراً توفير تجاربها المميزة على متن الطائرة A380، بما في ذلك حمّام الشاور سبا والصالون الجوي، مع اتخاذ تدابير إضافية لحماية صحة وسلامة عملائها. وفي أوائل نوفمبر الفائت، أعادت الناقلة أيضاً خدمة تناول الطعام المميزة في جميع الدرجات مع مراعاة بروتوكولات النظافة الصارمة.

ويمكن للعملاء الآن الاستمتاع بوجبات من عدة أطباق ومشروبات متنوعة. كما يواصل نظام طيران الإمارات الفريد للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز جوائز عالمية إضافة محتوى جديد كل شهر، ويوفر حالياً أكثر من 4500 قناة منوعة، مرئية ومسموعة.

يمكن الحجز على هذه الرحلة الخاصة بطائرة A380 عبر www.emirates.com/bh أو عن طريق وكلاء السفريات المعتمدين أو لدى مكاتب مبيعات طيران الإمارات.