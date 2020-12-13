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شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تبدأ حملتها التاريخية لتوزيع لقاح كورونا بقافلة من الشاحنات والان مع التفاصيل
الأحد 13 ديسمبر 2020
تنطلق صباح اليوم الأحد قافلة من الشاحنات المحملة بحاويات في حجم حقيبة السفر تحتوي على لقاح كوفيد-19 من مجمع التصنيع التابع لشركة فايزر في كالامازو بولاية ميشيجان في بداية أكبر وأصعب مشروع لتوزيع لقاح في الولايات المتحدة.
وكانت السلطات الأمريكية المعنية اعتمدت مساء يوم الجمعة استخدام اللقاح الذي أنتجته شركتا فايزر وبيونتيك وسيرافق ضباط أمن الشحنات منذ خروجها من المصنع حتى تصل إلى وجهتها النهائية.
وتضم كل حاوية من الحاويات المبردة بالثلج الجاف ما يصل إلى 4875 جرعة من اللقاح وستنقل إلى طائرات على مقربة من المصنع ستنقلها بدورها إلى مراكز الشحن الجوي التابعة لشركتي يونايتد بارسل سيرفيس وفيديكس في لويزفيل بولاية كنتاكي وممفيس بولاية تينيسي.
ومن هناك ستنقل بشاحنات أو طائرات لتوزيعها على 145 موقعا خصصتها الولايات المتحدة لاستقبال الجرعات الأولى.
وتقرر أن يكون العاملون في الرعاية الصحية وكبار السن المقيمون في دور رعاية المسنين أول دفعة يتم تحصينها باللقاح.
وتشترط فايزر حفظ اللقاح في درجة حرارة 70 تحت الصفر مئوية.
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