بعد خسائرها في الضالع.. مليشيا الحوثي تنتقم بقصف المدنيين

الأحد 13 ديسمبر 2020

أصيب طفل وأمه جراء قصف حوثي استهدف منازل المواطنين في عزلة بلاد اليوبي بمنطقة سُليم شرقي مدينة الفاخر غرب مديرية قعطبة التابعة لمحافظة الضالع.



وذكرت مصادر عسكرية، أن المليشيات الحوثية أقدمت على استهداف منازل المواطنين في عزلة بلاد اليوبي بسلاح المدفعية، أصيب على إثرها الطفل "عمرو" يبلغ من العمر 9 سنوات وأمه "سوريا القهري" في الأربعينات من عمرها بجروح طفيفة جراء استهداف منزلهم بمقذوف مدفع عيار 23 أطلقتها بشكل عشوائي باتجاه الحي الذي يقطنونه.

ووفق المصادر، فإن الحالتين وصلتا المستشفى بعد إسعاف الأهالي لهما وقد اصيبتا بجروح طفيفة جراء شظايا مقذوف متفجر، حيث يعاني الطفل من إصابات في اليد فيما تعاني الأم من إصابات في اليد والفخذ ولا تزال بعض الشظايا عالقة في جسديهما، وحالتهما مستقرة بعد تلقيهما الاستطبابات الأولية.

وتتعمد المليشيات الحوثية قصف الأحياء السكنية الآهلة بالسكان في مريس والقرى المحيطة بمدينة الفاخر شمال وغرب مديرية قعطبة، وكذلك قرى المشاريح وقروض في منطقة حجر التابعة لمديرية الضالع بالمقذوفات المتفجرة وقذائف الدبابات والمدفعية، إلى جانب عمليات القنص والتي راح ضحيتها الكثير من المدنيين بين قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء.

وقد أقدمت المليشيات على ارتكاب هذا الفعل كنوع من الانتقام بعد ساعات من تلقيها خسائر كبيرة بالعتاد والأرواح خلال عملية هجومية شنتها القوات المشتركة مسنودة بالمقاومة الجنوبية في محور مريس وكذلك خلال مواجهات اندلعت في قطاع صبيرة-الجب، وعادة ما تقوم هذه المليشيات باستهداف المدنيين كاستراتيجية للتعويض عن خسائرها الميدانية