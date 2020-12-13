الكويت تعتزم السماح باستنئاف جميع الرحلات الجوية إلى مصر

الأحد 13 ديسمبر 2020

تعتزم الكويت السماح باستنئاف جميع الرحلات الجوية إلى مصر، وفقا لما نقلته وكالة رويترز عن سعد العتيبي المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الكويتية.



وقال العتيبي: "أبلغنا (شركات) مصر للطيران والخطوط الكويتية وطيران الجزيرة بأننا سنسمح باستئناف الرحلات من الكويت إلى مصر".

وأضاف أن الخطوة تأتي في إطار تسهيل سفر المصريين الراغبين في مغادرة الكويت إلى بلدهم.

ويأتي استئناف الرحلات بعد فترة طويلة من إيقاف الطيران المباشر بين البلدين.

وأكد العتيبي لرويترز أن إجراءات السفر "ستكون مشروطة بالالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة لمواجهة انتشار كوفيد-19".

ولم يحدد موعدا محددا لبدء هذه الرحلات.

وكانت شركة مصر للطيران قد أعلنت في أغسطس/ آب الماضي، إلغاء جميع رحلاتها المجدولة إلى الكويت امتثالا لقرار من هيئة الطيران المدني الكويتية.

وقررت الهيئة آنذاك وقف الرحلات التجارية من 31 دولة من بينها مصر في ضوء التداعيات المترتبة على انتشار فيروس كورونا بناء على تعليمات السلطات الصحية.

ويوجد بالكويت جالية مصرية كبيرة يقدر عددها بنحو 700 ألف نسمة، وهي الثانية بعد الجالية الهندية.

ومنذ توقف الرحلات المباشرة بين الكويت ومصر، لجأ كثير من المسافرين إلى رحلات الترانزيت عبر بلد ثالث، الأمر الذي رفع كلفة الرحلات.