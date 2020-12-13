شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة نيوزيلندا تحقق في رسالة تهديد على أبواب مسجد والان نبدء بالتفاصيل

تحقق شرطة نيوزيلندا في رسالة، تم تركها خارج مسجد في مدينة كرايستشرش، طبقا لما ذكرته "إذاعة نيوزيلندا" اليوم الأحد.

وكانت الرسالة المكتوبة قد تركت على رصيف خارج مسجد النور بمنطقة "ريكارتون" أمس السبت وأبلغت "رابطة كانتربري" الإسلامية الشرطة بها. وأضافت إذاعة نيوزيلندا أن الرسالة، تم كتابتها ،بينما كان المصلون يؤدون صلاة العصر بالمسجد.

وقال جون بريس، قائد منطقة شرطة "كانتربري" إن الحادث يتم أخذه على محمل الجد بشكل كبير.