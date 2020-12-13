شكرا لقرائتكم خبر عن متاجر بريطانيا تستعد لتخزين الأغذية تحسبا للخروج دون اتفاق والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت صحيفة صنداي تايمز أن وزراء بريطانيين نصحوا المتاجر الكبرى بتخزين المواد الغذائية وسط احتمالات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق ومخاوف من حدوث نقص في الإمدادات. يتزامن ذلك مع استمرار الجمود في المحادثات مع الاتحاد الأوروبي. وذكرت الصحيفة أن من المقرر أن يتولى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عملية التخطيط إذا اختارت بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق وأنه سيرأس لجنة خاصة للاستعداد لهذا الأمر.

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